كورونا.. المكسيك تسجل 2007 إصابات جديدة و1347 بكوريا الجنوبية و846 بمصر و12 بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس الاثنين، تسجيل 2007 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 و141 وفاة.

وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و725242 إصابة، والوفيات إلى 282227.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وأوضحت الوكالة أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد، ارتفعت إلى 334 ألفًا و163 إصابة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 31 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 313259، من ضمنهم 264345 حالة تم شفاؤها، و17726 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن الصين سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الاثنين، مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.

وسجل البر الرئيسي الصيني 96435 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.