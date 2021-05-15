أمانة الشرقية تغلق 17 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ 1200 جولة في المراكز التجارية ومنافذ البيع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1192 جولة رقابية، و12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 17 منشأة مخالفة، وتحرير 51 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محالّ الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.