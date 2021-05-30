ولي العهد الكويتي يزور السعودية في زيارة رسمية غداً

الأولى له منذ توليه المنصب

يتوجّه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على رأس وفد رسمي، غداً الاثنين، إلى السعودية في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه المنصب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم.

وتعد زيارة ولي العهد الكويتي هي الأولى له منذ توليه منصبه العام الفائت، حيث من المقرر أن يلتقي العديد من القيادات السعودية؛ لبحث العلاقات المميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر في السابع من أكتوبر 2020 مرسوماً يقضي بتعيين الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد.