الإمارات تسجل 2,948 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 303,609 إصابات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,948 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، وشفاء 4189 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 850 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 276,958 حالة.