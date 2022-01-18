تركيا سترسل 3.250 رجل أمن إلى قطر للإسهام في تأمين مونديال 2022

بينهم 100 من وحدة القوات الخاصة

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم (الثلاثاء) أن تركيا سترسل 3.250 فردا من قوات الأمن إلى قطر؛ للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022.

وأوضح "صويلو" أثناء فعالية بمدينة أنطاليا الساحلية الجنوبية، أنه سيجري نشر ثلاثة آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال الحدث، بالإضافة إلى مئة فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف عن القنابل مع مدربيها و50 خبيرا في إبطال مفعول القنابل، وغيرهم، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن نحو 3250 من أفراد الأمن التركي سيعملون بصورة مؤقتة في قطر في نوفمبر وديسمبر 2022 لمدة 45 يوما فيما يتصل بكأس العالم، الذي من المتوقع أن يحضره ما يزيد على مليون مشجع من جميع أنحاء العالم.

وبين وزير الداخلية التركي أن بلاده دربت كذلك 677 فرد أمن من قطر في 38 مجالا مختلفا، دون الخوض في التفاصيل.

ولم يحدد "صويلو" نسبة أفراد الأمن الأتراك من إجمالي الذين سيعملون على تأمين ذلك الحدث الرياضي الكبير.

ومن المقرر إقامة المونديال في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.