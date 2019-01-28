"كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل استهلاك الوقود

قال: صيانة المركبة بشكل دوري تسهم في إطالة العمر الافتراضي

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

وأوصى المركز بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

ودعا إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.