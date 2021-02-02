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لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب إزمير التركية

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ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

