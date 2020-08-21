شاهد .. عضو بالكنيست يفضح أكاذيب قطر وتركيا حول علاقتهما بإسرائيل

قال إن أنقرة تقف وراء التطرف بالمنطقة.. والعالم بأسره يدرك دعمها للإرهاب

كشف إيلي أفيدار، عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس مكتب التمثيل التجاري في العاصمة القطرية الدوحة سابقًا، أن قطر تنتهج أسلوب الخداع في التصريح بعلاقاتها مع إسرائيل التي امتدت على مدار سنوات.

وفي التفاصيل، أوضح "أفيدار" في حوار مع "سكاي نيوز عربية" أن اتفاق إسرائيل مع الإمارات "مهم جدًّا، وتاريخي؛ لأن الإمارات لها دور قوي في الدفاع عن الخليج ضد إيران وعملائها".

وتابع: "الاستقرار في الشرق الأوسط سيصبح حقيقيًّا لما تفهم جميع دول المنطقة أن العدو ليس واحدًا منا، بل هو إيران، التي تريد أن تغير كل مناحي الحياة؛ وبالتالي فإن هذا الاتفاق مهم للاستقرار، وسيخدم الفلسطينيين".

وبشأن الدول القليلة التي أبدت اعتراضها على الاتفاق قال إيلي أفيدار إن قطر تنتهج أسلوب الخداع في التصريح بعلاقاتها مع إسرائيل التي امتدت على مدار سنوات. كاشفًا بعض تفاصيل العلاقة بين الدوحة وإسرائيل.

وأوضح عضو الكنيست الإسرائيلي: "أنا كنت رئيس مكتب (التمثيل التجاري) في قطر من 1999 إلى 2001، ورغم ذلك أي دولة كانت تريد أن تفتح علاقات مع إسرائيل تبدأ قطر وأذرعها الإعلامية في انتقاد هذه الخطوة".

ولفت إلى أن "لقطر علاقات مع إسرائيل من قبل 1995. أذكر أنه في عام 2000 احتضنت قطر مؤتمر القمة الإسلامية، وكذبت خلاله على الدول قائلة إنها أقفلت مكتبنا، لكنني كنت هناك، وطلبوا مني أن أصمت، وأن لا أغادر البيت، وأن تبقى السفارة مغلقة. هذا أسلوب قطر، أسلوب الخدع والكذب".

ومن جهة أخرى، أشار أفيدار إلى أن تركيا مستمرة في علاقاتها مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تقف وراء التطرف في الشرق الأوسط. لافتًا إلى أن العالم بأسره صار مدركًا لدعمها للإرهاب.

وقال: "هذا أمر مضحك. تركيا على سبيل المثال مستمرة في علاقاتها معنا، وفي الوقت نفسه تعارض هذه الخطوة؛ لأنها تريد أن تتزعم المنطقة، وترجع لبطولة الإمبراطورية العثمانية".