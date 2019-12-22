وفاة الباحث والمفكر محمد شحرور ونقل جثمانه إلى دمشق

في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

توفي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، الباحث والمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور، عن عمر يناهز 81 عامًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكرت صحيفة الدكتور محمد شحرور على "فيسبوك" و"تويتر"، أن جثمان الراحل سيُدفن بمسقط رأسه في دمشق في مقبرة عائلته كما جاء في وصيته.

وولد "شحرور" في العاصمة السورية دمشق عام 1938، ودرس الهندسة المدنية في موسكو، وعمل مدرسًا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في أيرلندا.

وبدأ أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن.

محمد شحرور أبوظبي

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22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441 08:20 AM

في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

وفاة الباحث والمفكر محمد شحرور ونقل جثمانه إلى دمشق

خالد علي

الرياض

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توفي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، الباحث والمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور، عن عمر يناهز 81 عامًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكرت صحيفة الدكتور محمد شحرور على "فيسبوك" و"تويتر"، أن جثمان الراحل سيُدفن بمسقط رأسه في دمشق في مقبرة عائلته كما جاء في وصيته.

وولد "شحرور" في العاصمة السورية دمشق عام 1938، ودرس الهندسة المدنية في موسكو، وعمل مدرسًا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في أيرلندا.

وبدأ أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن.

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