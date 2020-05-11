جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 02:51 PM

جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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