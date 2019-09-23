الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة

على متن الصاروخ "لونغ مارتش" لتحسين دقة النظام بتحديد المواقع

أطلقت الصين اليوم بنجاح من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان، قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-3بي"، ودخلا إلى المدار، وهما القمران الـ47 والـ48 من عائلة أقمار نظام بايدو للملاحة.

وأوضحت أنه تم تطوير القمرين والصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وبعد اختبارات في المدار، سيعمل القمران الصناعيان مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.

وستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020.

وتعد عملية الإطلاق التي جرت اليوم هي المهمة الـ312 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش الحاملة.