"إعلام الإسلامية" يبرز جهود المملكة في موسم الحج عبر الوسائل المحلية والدولية

وثق ٢٥٠ خبرًا صحفيًا و١٥٠٠ صورة فوتوغرافية و1.4 مليون مشاهدة للتغريدات

وثق الفريق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجهود التي قدمتها المملكة في موسم الحج الاستثنائي عبر أكثر من 1500 صورة فوتوغرافية احترافية و100 مقطع فيديو، و250 خبرًا صحفيًا، في إطار الخطة الإعلامية التي نفذتها الوزارة لإبراز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتفصيلاً، نشر الفريق الإعلامي منذ بداية موسم الحج الأخبار الصحفية عبر وكالة الأنباء السعودية ومختلف الصحف المحلية، والصحف الإلكترونية وعدد من الصحف الدولية المقروءة، حيث تضمنت الأخبار تصريحات لوزراء وعلماء ومفتين ورؤساء مشيخات وجامعات وجمعيات إسلامية في قرابة ٩٠ دولة حول العالم تؤيد قرار المملكة بمحدودية الحج.

وسلطت الأخبار الضوء على الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية وأعمالها وبرامجها، إلى جانب نشر أخبار عن انطباعات المسؤولين والحجاج عن حجم الجهود التي قدمتها الدولة في موسم الحج الاستثنائي وتطبيق البروتوكولات الصحية .

وأشرف الفريق الإعلامي على ما يبث في قناة الوزارة في منصة اليوتيوب من محاضرات وكلمات لعلماء ودعاة في برنامج "حج بسلام وأمان" وتزويد المجلس التنسيقي لحجاج الداخل بمحتوى القناة من المحاضرات الشرعية المتعلقة بالحج والتوعية بخطر كورونا وعرضها عبر أكثر من ٣٩٠ شاشة تلفزيونية بغرف الحجاج بمشعر منى.

ونشر الفريق الإعلامي ١٠٠ تغريدة عبر حساب الشؤون الإسلامية الرسمي بمنصة تويتر حظيت بمشاهدة قرابة مليون وأربعمائة ألف شخص حول العالم، تضمنت نصائح وتوجيهات ومقاطع فيديو عن الفعاليات والبرامج التي نفذتها الوزارة في موسم الحج.

وقام الفريق بتنسيق وتغطية جولة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الافتراضية والمؤتمر الصحفي الذي عقده خلال الجولة قبل وصول الحجاج لمشعر عرفات بمشاركة قنوات وصحف محلية ودولية.

وأسهم أيضًا بفتح غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الإعلام عبر إطلاق ثلاثة برامج في التلفزيون السعودي والإذاعات هي "الركن الخامس - مناسك - حديث الحج" والتنسيق للضيوف والمحاور الخاصة في هذه البرامج طيلة أيام الحج، وحظيت تلك الجهود بإشادة واسعة من حجاج بيت الله والمتابعين لتلك البرامج.