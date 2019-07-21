أمير عسير يرعى حفل تدشين منشآت نادي أبها الأدبي الحديثة

يتخلله تكريم ثلاثة من رموز المنطقة وتدشين 21 كتاباً جديداً

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء غد الإثنين، الحفل الثقافي الذي يقيمه نادي أبها الأدبي للاحتفاء بإنهاء منشآته الحديثة، وتكريم ثلاثة من رموز منطقة عسير في الفكر والتاريخ والأدب، وتدشين (21) كتاباً جديداً بحضور مؤلفيها وكُتابها.

المسرح الأميز

وقال رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع: إن النادي يشرف بحضور الأمير تركي؛ كما يشرف برعايته للحفل المشتمل على عدد من المناسبات الثقافية التي يستحق كل منها احتفاءً خاصاً، حيث يدشّن النادي رسمياً المنشآت الحديثة المكوّنة من مسرح حديث مجهّز بجميع الإمكانات الفنية من استيج وصوت وإضاءة وتوثيق وعرض، وهو بشهادة المختصين المسرح الأميز على مستوى الإمكانات الفنية في منطقة عسير، إضافة إلى قاعتين تدريبيتين مزودتين بجميع ما يحتاج إليه نشاط التدريب والورش، كما تشتمل المنشآت الحديثة على وحدتين سكنيتين وصالة مكشوفة، وعدد من الغرف والخدمات.

تكريم التميز

وأضاف: سيشهد الاحتفال تكريم التميز لثلاث شخصيات من القامات الأدبية والعلمية في منطقة عسير، وهم: الأديب الشاعر علي بن عبدالله مهدي الألمعي؛ في مجال الشعر الوطني، والشيخ الدكتور عمر بن غرامة العمروي؛ في مجال تحقيق المخطوطات والدراسات المحلية في منطقة عسير، والثالث الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس؛ لما تميز به في مجال الدراسات التاريخية والنشاط التوثيقي.

وتابع: تكريم التميز يمنح للمبرزين والرواد في منطقة عسير الذين كان لهم أثر بارز في التنمية الفكرية والثقافية فيها، وانطلق تكريم التميز في دورته الأولى الأربعاء 26 ذو القعدة من عام 1434هـ، بتكريم الشاعر الراحل أحمد بيهان؛ والأستاذ الدكتور عبدالله أبو داهش؛ والأستاذ محمد علوان؛ ثم توالت دوراته الثانية والثالثة وكُرِّم فيها كل من: الشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي؛ والدكتور إسماعيل البشري؛ وتركي العسيري؛ وأحمد علي مانع العسيري؛ ومهدي الراقدي.

وأردف آل مريع؛ أن تكريم التميز تكريم معنوي بالدرجة الأولى، وليس مادياً، حيث ينظم النادي حفلاً يرعاه أمير المنطقة، ويمنح المكرم درعاً ووثيقة التميز في مجاله عن مجمل جهوده، كما يمنح العضوية الشرفية للنادي، وينتج النادي فيلماً وثائقياً عن المكرم يوثّق جهوده ونشاطه، ويطبع له النادي مختارات من كتبه الأدبية والثقافية.. وبانتهاء هذه الدورة يكون النادي قد كرّم أحد عشر رمزاً ثقافياً ومعرفياً في منطقة عسير.

21 إصداراً

وأبان رئيس النادي أنه بحضور أمير منطقة عسير سيدشن واحداً وعشرين كتاباً من إصداراته لهذا العام 2019م – 1440هـ.. وهي متعددة الاهتمامات ما بين الأدب والفكر والتاريخ والإعلام.