"البلادي": سرَّني كثيراً خبر سجن القاضي مع "جنّيّه" المزعوم

قال: إيماننا بالجن لا يجب أن يكون مدخلاً لأكل أموال الناس بالباطل

يؤكد الكاتب الصحفي محمد البلادي سروره كثيراً بخبر الحكم على قاضي (الجن) وإدخاله السجن مع (جنّيّه) المزعوم وبقية (الشلّة)، بعدما سرقوا 600 مليون ريال، معتبراً أن الحكم انتصار للوعي على الخرافة، وعلى استغلال العاطفة الدينية، وأنه يأتي كنتيجة متوقعة لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين.

سرني الحكم

وفي مقاله "قاضي الجنّ وانتصار الوعي!" بصحيفة "المدينة"، يقول "البلادي": "سرَّني كثيراً خبر الحكم على قاضي (الجن) وإدخاله السجن مع (جنيّه) المزعوم وبقية (الشلّة).. وسبب سروري لا يقتصر على انتصار العدالة أخيراً، وتعديل صورة مائلة تناقلتها عنا كل وكالات العالم الإخبارية، ولا لأن (الشلة) حاولت (استلطاخنا) واستغلال عاطفتنا الدينية للهرب بـ600 مليون ريال وبعض (التفاريق).. بل الأهم من وجهة نظري هو انتصار الوعي على السذاجة، وتغلّب الحقيقة على الخرافة.. ففي هذا الحكم تصويب للعلاقة الملتبسة عند الكثيرين بين الجن والإنس، فضلاً عن إغلاقه لباب شر كبير كان سيدخل منه أفّاقون ونصابون كثر، فكم من قضايا سرقة وقتل كانت سترتكب تحت حجة الوقوع تحت سلطة (جنّي مجرم) أو (عفريتة فاسدة) من قبل أناس سيدَّعون أنهم مسلوبو الإرادة، يفعلون ما يؤمرون به دون حول منهم ولا قوة، خصوصاً وأننا مجتمع يؤمن بالعين والسحر وتلبّس الجن أكثر مما يؤمن بالطب الحديث!".

تعقّب الفاسدين

ويعلق "البلادي" قائلاً: "لا ينتابني أدنى شك في أن الحكم الذي أثلج صدور ملايين المواطنين، وأعاد الوعي إلى العقل الجمعي الذي كاد يطير صوابه، هو نتيجة متوقعة للخطوات المهمة التي أمر بها خادم الحرمين -يحفظه الله- تجاه محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين.. ولوعد سمو ولي العهد الشهير بتعقب الفاسدين وعدم نجاة أحد منهم مهما كانت صفته أو وظيفته وإن بأثر رجعي.. أكثر من هذا فإن الأحكام القوية قد عززت من ثقة العالم باستقلالية قضائنا ونزاهته، بعد أن كادت القضية التي سارت بها الركبان شرقاً وغرباً؛ وألهبت خيالات كتّاب الدراما؛ أن تضع المزيد من الخدوش على صورتنا في العالم كله".

إيماننا بالجن

ويؤكد "البلادي" أن إيماننا بالجن لا يجب أن يكون مدخلاً للخرافة، وأكل أموال الناس بالباطل، ويقول: "إن إيماننا كمجتمعات مسلمة بالجن يجب أن لا يكون مدخلاً للخرافة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل.. فالإيمان بالجن كخلق من مخلوقات الله شيء، وما يدّعيه بعض الدجّالين ومعدومي الضمير من خزعبلات وترّهات من أجل التلاعب بالبسطاء واستغلال ظروفهم في قصص يندى لبعضها الجبين؛ تصل حد الاستغلال الجسدي شيء آخر تماماً.. والمصيبة الأكبر عندما يصل هذا الجزء المشّوه من الإيمان إلى المؤسسات الحكومية ومنها القضاء!".