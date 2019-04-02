شاهد .. مقطع مُبهر بخاصية الـ"تايم لابس" للحظة الغروب بوادي "قنونا"

وثّقته "سبق" قبيل المغرب في مشهد تتجلّى فيه روعة المكان والزمان

في مشهد تتجلى فيه روعة المكان وجمال الوقت، وثقت عدسة "سبق"، قبيل مغرب الليلة، مقطع فيديو قصيرًا بخاصية "تايم لابس" لغروب الشمس يظهر روعة الأجواء في وادي "قنونا" التابع لمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو مشهدًا بديعًا عَكس ما تتميز به طبيعة الوادي من تنوع بيئي نادر جمع بين مياه الوادي الجارية على مدار العام وأشجار النخيل المصطفّة على جنبات الوادي، في مشاهد مزجت سحر الطبيعة وأجواء غائمة.



ويعد وادي "قنونا" أحد أشهر الأودية في المملكة وأكبرها؛ حيث يبلغ طوله حوالي 108 كيلومترات، ويقع في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ويمتاز الوادي بغزارة مياهه وعذوبتها، وكثرة بساتينه، وتنوع محاصيله الزراعية التي منها "القمح، والدخن، والسمسم"، ويشتهر الوادي كذلك بزراعة النخيل.



