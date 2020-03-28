ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة

أعلنت السلطات الألمانية تسجيل 55 حالة وفاة، وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك ووفق "رويترز"، يرتفع عدد الوفيات بـ "كورونا" في ألمانيا، إلى 325، وحصيلة الإصابات 48582.فيروس كورونا الجديد
إجمالي الوفيات ارتفع إلى 325 وحصيلة الإصابات 48582
أعلنت السلطات الألمانية تسجيل 55 حالة وفاة، وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك ووفق "رويترز"، يرتفع عدد الوفيات بـ "كورونا" في ألمانيا، إلى 325، وحصيلة الإصابات 48582.