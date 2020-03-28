ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 325 وحصيلة الإصابات 48582

أعلنت السلطات الألمانية تسجيل 55 حالة وفاة، وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك ووفق "رويترز"، يرتفع عدد الوفيات بـ "كورونا" في ألمانيا، إلى 325، وحصيلة الإصابات 48582.