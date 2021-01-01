سفير المملكة لدى تونس يلتقي سفراء الأردن والمغرب وفلسطين

جرى خلال اللقاءات استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بزيارة إلى سفير الأردن لدى تونس ماهر سالم الطراونة، والسفير المغربي لدى تونس حسن طارق، والسفير الفلسطيني لدى تونس هائل الفهوم.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الأخوية بين المملكة والأردن والمغرب وفلسطين، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.