"اعتمرنا" يوثق 20 مليون مستفيد لمختلف أنواع التصاريح للعمرة والصلاة والزيارة

الحج: قدمنا خدمة النقل الآمن بأكثر من 120 ألف رحلة عبر 2500 حافلة

كشفت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تلك المنجزات التي أسهمت في تسهيل استضافة المعتمرين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسكهم، وتسهيل إجراءات قدومهم إلى الحرمين الشريفين.

وتواصل الوزارة جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة في قطاع الحج والعمرة تحقيقًا لطموحات رؤية المملكة 2030.

وأضافت أنه في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا ومنذ صدور القرار بالسماح للعودة التدريجية للعمرة والزيارة بما يحقق صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، عملت الوزارة وطورت نموذج العمرة الآمنة، مرتكزة على التقنية الحديثة ورقمنة الإجراءات لضمان خدمة متميزة لضيوف الرحمن مع إجراءات وقائية عالية المستوى، عبر العديد من الخيارات والحلول التي وفرتها الوزارة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق "اعتمرنا" أكثر من 20 مليون مستفيد من مختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، أداء العمرة، الزيارة للمسجد النبوي الشريف، الصلاة في الروضة الشريفة)؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز عناية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 30 ألف مستفيد والتي تعني بخدمة المعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وقالت الوزارة إنها قدمت خدمة النقل الآمن عبر تجهيز وتهيئة 4 مواقع لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى الحرم المكي من خلال أكثر من 120 ألف رحلة تشغيلية عبر 2500 حافلة التي تقدم خدمة النقل الآمن، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من قبل وزارة الصحة .

وإيماناً بضرورة مساهمة القطاع الثالث في منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين، فقد تمت مساهمة القطاع الثالث بأكثر من 18 ألف ساعة من العمل التطوعي قدمت من خلال 6 برامج تطوعية مختلفة.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، إن نموذج العمرة الآمنة يهدف إلى تحقيق الحفاظ على صحة وسلامة الإنساة، إدارة عمليات التفويج إلى الحرم المكي الشريف عبر حجز الخانات الزمنية حسب رغبة طالب التصريح بما يحقق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوظيف أحدث التقنيات لتوفير جميع سُبل الراحة، بما يُلبي احتياجات وتطلعات ضيوف الرحمن.

وبين سعيد، أن نموذج العمرة الآمن هو أن تطبيق اعتمرنا يحقق التأكد من الحالة الصحية لطالب التصريح عبر التكامل الإلكتروني مع تطبيق توكلنا المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي.

وأضاف أن العمل كان مؤسسيًا وبتكامل وتضافر جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث . و"هناك تعاون وتنسيق دائم بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية، الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة الجهات ذات الاختصاص لتيسير أداء الزوار لمناسكهم.