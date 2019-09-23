"العيبان": قيادة المملكة استطاعت التصدّي لتحديات تعصف بالمنطقة

أشار إلى تبنّيها لسياسات كفيلة بتحقيق الحياة الكريمة للمواطن والمقيم

رفع المستشار بالديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي الوفي، بمناسبة يوم الوطن ٨٩.



وقال "العيبان": في هذا اليوم الذي نستذكر فيه هذه الوحدة العظيمة وهذا الإنجاز الوطني التاريخي؛ يحق لنا أن نفاخر بقيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة وبشعبها الوفي، في هذا اليوم التاريخي الأشم، هذا اليوم التليد الذي نستذكر فيه ذكرى قيام هذا الكيان الشامخ وهذه الوحدة التي تحققت على يدي القائد العظيم وباني مجد هذه الأمة الملك المؤسس والموحد عبدالعزير بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، الذي وحّد شعب المملكة العربية السعودية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ بعدما كانوا شعوبًا وقبائل تتصارع فيما بينها، فجمع شملها ولمّ شتاتها ووحّد قلوب أبنائها لتنعم بالأمن والأمان وتزدهر أرجاؤها، وتنمو مناطقها.



وأضاف: لقد سلمها آمنة مستقرّة ليتعاقب أبناؤه الملوك البررة على قيادتها ورعاية مصالح شعبها والدفاع عن ترابها الطاهر ومصالحها العليا حتى هذا العهد الزاهر المبارك، عهد الخير والبناء والنماء، والرخاء والازدهار، والطموح في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتتربع المملكة المكانة العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين؛ وتتبوّأ مكانتها الرفيعة بين دول العالم الأول في نهضة شاملة غير مسبوقة.



وأشار إلى ما يبذله قادة هذه البلاد على مرّ التاريخ تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية الأمتين العربية والاسلامية الأولى القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها، والوقوف الدائم مع الشعوب التي تتعرّض حقوقها للانتهاك أو للحروب والأزمات أو الكوارث ومدّ يد العون والمساعدة الإنسانية لها.



وأضاف: في هذه البلاد المباركة ينعم المواطن بالأمن والاستقرار والخير والرخاء والازدهار، ويعيش معهم الأخوة الأشقاء والأصدقاء المقيمون في ربوع بلادنا في خير وسلام، يساهمون مع أبناء وبنات هذا الوطن في مسيرة البناء التي لا تتوقف في ظل الرؤية الثاقبة لملك هذه البلاد وسمو ولي العهد الأمين.



وأردف "العيبان": الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به المملكة في ظل الظروف التي تعصف بالمنطقة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها؛ لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله تعالى أولاً، ثم بفضل السياسة الحكيمة الواعية للقيادة الرشيدة، وحرصها على حماية مقدراتها ومكتسباتها، وبناء المملكة وتطويرها سياسيّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً واجتماعيّاً بما يكفل تعزيز اللحمة الوطنية ويضمن قوة الوطن وتلاحم شعبه وديمومة نهضته، وتبنّيها للسياسات الكفيلة بتحقيق حياة كريمة للمواطن والمقيم، وما يدفع بعجلة التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة إلى الأمام.