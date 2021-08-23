بعد العارضة.. بيش يستقبل حالتين جديدتين لولادة حرجة مصابة بكورونا

باستخدام تقنية الإيكمو والذي يعمل من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة

سجل مستشفى بيش إنجازاً جديداً؛ حيث تمكن الكادر الطبي فيه من إنقاذ حياة سيدتين في حالة ولادة حرجة مصابتين بكورونا، وذلك باستخدام تقنية الإيكمو، والذي يعمل من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية سواءً في أوعية العنق والفخذ، ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم.

يأتي هذا لتواصل طواقم مستشفيات "صحة جازان" نجاحاتها في التغلب على فيروس كورونا بعد أن تمكن فريق طبي بمستشفى العارضة الأسبوع الماضي من إنقاذ حياة سيدة مصابة بفيروس كورونا وجنينها بعملية قيصرية.

وتفصيلاً، أسهم فريق طبي بمستشفى بيش العام في تعافي مريضتين من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض كوفيد 19، وذلك باستخدام تقنية الإيكمو تكللت بالنجاح.

وذكرت "صحة جازان" أن المريضتين دخلتا المستشفى وكانتا تعانيان من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في حالة ولادة حرجة، وعلى الفور تم التعامل مع المريضتين وإجراء عملية قيصرية بنجاح أدخل فيها المولودان للعناية المركزة للأطفال وحالتهما مستقرة ولله الحمد، فيما احتاجت المريضتان إلى تدخل فريق متخصص من برنامج الإيمكو، والذي بدوره عمل على تقييم حالة المريضتين وتركيب القساطر، والبدء في تروية القلب والرئتين، وتم نقل المريضتين لاستكمال العلاج في الوحدة المتخصصة ببرنامج الإكمو وتماثلتا للشفاء.

وأضافت "صحة جازان" أنه يتم استخدام هذه التقنية للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي والفشل التنفسي القلبي الحاد معاً، فهو عبارة عن جسر يعطي للقلب والرئتين فرصة للتعافي، إضافة إلى علاج الأطفال والبالغين المصابين بفشل شديد في وظائف القلب أو الرئتين أو كليهما.

من جهتها، لا تزال وزارة الصحة تواصل تحذيراتها موضحةً أن 98% من حالات الحوامل في العناية الحرجة؛ بسبب مضاعفات الفيروس، مؤكداً أهمية أخذ للقاح، مشيراً إلى أن الحمل إذا تم وقدر الله حصلت إصابة بفيروس كورونا فإن المخاطر على صحتها عالية جداً.

من ناحية أخرى، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الحوامل عليهن تلقي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، لافتةً إلى أنها لم تجد أي مخاوف متعلقة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة.

وبيّنت دراسةٌ أمريكية أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد، هنّ أكثر عرضة للإعياء الشديد وربما الوفاة، كما أنّهن أكثر عرضة للوضع المبكّر، وذلك وفقاً لتقريرين صدرا في الولايات المتحدة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

في الغضون يؤكد تقرير آخر أن معدّل الولادة المبكرة عند النساء الحوامل المصابات بالكورونا، تبلغ 12.9 بالمائة مقارنة بـ10.2 بالمائة لدى النساء غير المصابات بالفيروس.

وكانت سلطات الصحة البريطانية قد دعت هي الأخرى الحوامل إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد أن أظهرت دراسة وطنية أن المتحور دلتا يُضاعف على ما يبدو مخاطر إصابتهن بعوارض شديدة.