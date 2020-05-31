فرنسا .. إصابات "كورونا" تواصل تراجعها

انخفاض مرضى وحدات العناية الفائقة

واصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا تراجعه، اليوم (الأحد)؛ إذ دخل المستشفيات 14322 مريضًا، نزولًا من 14380 أمس.

وأوضحت مديرية الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى 1319، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن وفيات المستشفيات جراء الفيروس ارتفعت 31 حالة لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميًّا لليوم الحادي عشر على التوالي.

