"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق

بعد أكثر من 4657 زيارة لها.. والهيئة تؤكد استمرار جهودها

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.

‏‫كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.

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26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 06:48 PM

بعد أكثر من 4657 زيارة لها.. والهيئة تؤكد استمرار جهودها

"الملكية الفكرية" تحجب 1,110 مواقع إلكترونية تنتهك الحقوق

فهد الغبيوي

الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من 1110 مواقع إلكترونية، بعد ثبوت انتهاكها للملكية في البث والأفلام وغيرها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مجموع الزيارات الإلكترونية للمواقع المشتبه بها تجاوز 4657 زيارة.

‏‫كما أكدت على استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الحقوق؛ من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.

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