بعد إصابته في الرأس.. نجاة طفل في الأفلاج من افتراس كلب ضال

بينما كان يلعب مع زملائه في الحي أصابه بجرح عميق

تعرض طفل في أحد أحياء محافظة الأفلاج لافتراس كلب ضال. وتم نقله لمستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج وتم تقديم الرعاية الطبية له وحالته الصحية جيدة.

وكان الطفل يلعب مع زملائه الأطفال في الحي ثم تفاجأ أمس بكلب ضال فظن الطفل أنه أليف، فلما قرب منه قام الكلب بمحاولة افتراس الطفل وإصابته في الرأس بجرح عميق، ونُقِل متأثراً بإصابته لمستشفى الأفلاج العام.

يُذكر أن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف قد وجّه اليوم بضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة؛ بما فيها الكلاب والقطط، وذلك بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة" بمدينة الرياض التي انفردت "سبق" بنشر تفاصيل وفاتها بعد افتراسها من كلب ضال.