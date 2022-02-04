"الأرصاد" تنبه المدينة المنورة: استمرار الرياح النشطة والأتربة مع تدن في الرؤية

تشمل الحناكية والمهد ووادي الفرع.. وتستمر الحالة حتى الساعة 11 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بشأن استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ١١ مساءً.

