بالصور.. إغلاق مركز تجاري خالف الشروط الصحية والوقائية بالطائف

مع مصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية منه

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "الإدارة العامة للأسواق" أحد المراكز التجارية الكُبرى، وذلك لعدم استيفائه الشروط الصحية والوقائية فيما يتعلق بالاحترازات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تمت مصادرة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت مهيأة للبيع على المستهلكين .



وشارك في المهمة التي قامت بها الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف إدارة النظافة، وشرطة المحافظة، حيث تم الوقوف على المركز التجاري المعني، والكشف عن خلوه من مواد التعقيم والتنظيف، كذلك عدم تقيدعمالته بالاشتراطات الاحترازية الصحية من حيث لبس القفازات والكمامات.



كما لوحظَ قيام صاحب المركز بأعمال للترميم دون الإغلاق، كما تم الكشف عن ثلاجات وبرادات لحفظ المجمدات المنتهية الصلاحية كانت متكدسة بمستودع داخلي يفتقر لأبسط شروط النظافة والصحة، بخلاف الطبليات المتسخة والتي تتراكم حولها النفايات.



هذا وقد تمت مصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية من داخل المركز التجاري، وتم إغلاقه بالكامل، مع طلب صاحبه بمراجعة الأمانة لإبلاغه باستكمال الإجراءات والاشتراطات الصحية، كذلك تبليغه بالغرامة المترتبة على ذلك، حيث يتوقع بأن تصل الحد الأعلى فيما يختص بضبط المواد المنتهية الصلاحية لديه.