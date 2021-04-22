الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة بدر الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 12:23 PM

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة بدر الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.

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