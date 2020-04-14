رسميًّا.. شركة كورية تستعد لتجارب سريرية على دواء كورونا

على عقار "ليفوفير" وهو مستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي B

حصلت شركة الدواء الكورية الجنوبية "بوكوانغ" على تصديق لإجراء تجارب سريرية على دواء علاجي لفيروس كورونا.

وأعطت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، الضوءَ الأخضر للشركة للقيام بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية على دواء "ليفوفير"، وهو دواء مستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي من نوع B.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة محلية بتجارب سريرية على دواء علاجي لمرضى مصابين بكورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، سيتم استخدام الدواء على 60 من مصابي الفيروس لمعرفة مدى فعاليته وسلامته.

ويُعد دواء "ليفوفير" دواءً مضادًّا للفيروسات حصل على موافقة على بيعه في عام 2006، وهو رابع دواء عالمي لعلاج التهاب الكبد الوبائي من النوع B؛ حيث يمنع تكاثر المواد الجينية الفيروسية.

وأفادت الشركة في وقت لاحق بأن "ليفوفير" أظهر نتيجة تشبه نتيجة استخدام دواء الإيدز "كاليترا" الذي تم استخدامه لعلاج مصابي كوفيد-19 أثناء الاختبارات المعملية على الفيروسات.