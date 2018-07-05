الجيش اليمني يدفع بتعزيزات كبيرة من ألوية العمالقة لتحرير مناطق بالساحل الغربي

"الكوكباني": تستهدف التحيتا وزبيد لتسهيل تحرير مدينة الحديدة ومينائها

دفع الجيش الوطني اليمني، بتعزيزات كبيرة من ألوية العمالقة إلى منطقة التحيتا في إطار الاستعدادات لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.

ونقل موقع الجيش الرسمي "سبتمبر نت" عن القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني قوله إن " عملية تحرير مديرية التحيتا وزبيد سوف تسهل معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها، كما أنه سيعمل على قطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من زبيد إلى التحيتا والجراحي علاوة على تأمين خطوط إمداد القوات المُشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي".



وأكد الكوكباني أن مليشيا الحوثي الانقلابية فقدت فاعليتها في الساحل الغربي بسبب النقص الكبير في صفوف مقاتليها وانهيار معنويات من تبقى منهم.

فيما تتواصل العمليات العسكرية للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، وتتنوع بين عمليات التمشيط وتأمين المناطق المحررة وعمليات التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية.