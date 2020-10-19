انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.النفط أسعار النفط
صباح اليوم بمقدار 14 سنتاً وبما يعادل 0.33 %
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.