انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً

صباح اليوم بمقدار 14 سنتاً وبما يعادل 0.33 %

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.