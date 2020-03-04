العراق: تسجيل أول حالة وفاة بـ "كورونا" بكردستان

لشخص يبلغ 70 عاماً في "السليمانية" حالته لم تكن مستقرة

سجّلت في العراق، اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية؛ إحدى محافظات إقليم كردستان.

وأفادت رئاسة صحة محافظة السليمانية بأن أحد المصابين يبلغ من العمر سبعين عاماً، مشيرةً إلى أن حالته الصحية قبل وفاته غير مستقرة.

فيروس كورونا الجديد العراق

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04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 12:18 PM

لشخص يبلغ 70 عاماً في "السليمانية" حالته لم تكن مستقرة

العراق: تسجيل أول حالة وفاة بـ "كورونا" بكردستان

صحيفة سبق الإلكترونية

بغداد

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سجّلت في العراق، اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية؛ إحدى محافظات إقليم كردستان.

وأفادت رئاسة صحة محافظة السليمانية بأن أحد المصابين يبلغ من العمر سبعين عاماً، مشيرةً إلى أن حالته الصحية قبل وفاته غير مستقرة.

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فيروس كورونا الجديد العراق

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