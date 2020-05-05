المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر

قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.

الدكتور عبدالله المسند عاصفة رملية

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05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 09:58 PM

قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف

المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.

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