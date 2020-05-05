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قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف

المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي.