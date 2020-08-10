"وظائف المستقبل والإصلاحات المالية".. منتدى الرياض يُحضر لـ T20 بـ 9 ندوات

خلال الفترة من 12 أغسطس الجاري وحتى منتصف سبتمبر القادم.. بينها خمس دراسات

يكثف منتدى الرياض الاقتصادي من تحضيراته لعقد تسع ندوات افتراضية تتضمن خمس دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة وأربع ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر (T20) في مجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس إلى منتصف سبتمبر القادم 2020م.

وستتناول أولى ندوات المنتدى التي ستعقد بعد غد الأربعاء دراسة وظائف المستقبل في المملكة ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي، ويعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبدالله الجغيمان، ومستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى.

وفي الندوة الثانية التي ستقام بتاريخ 16 أغسطس 2020 سيتم التطرق للقطاع الربحي وأثره في التنمية، وسيقدم الدراسة رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات "مداد" الدكتور خالد السريحي، وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز الربدي، ويعقب عليها كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والمدير التنفيذي لجمعية رفيدة الدكتورة فاطمة الهملان، ورئيس جمعية وقار الدكتور عبد العزيز الهدلق.

وستركز الندوة الثالثة بتاريخ 26 أغسطس الحالي على الإصلاحات المالية العامة في المملكة، وسيقدم الدراسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، ويدير الجلسة كبير الاقتصاديين بوزارة المالية سابقا الدكتور صالح السلطان، ويعقب عليها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض خلود الدخيل، وعضو مجلس إدارة شركة عبد العزيز الراجحي للاستثمار المهندس عبد العزيز الزيد.

أما الجلسة الرابعة فستعقد يوم 30 أغسطس 2020 وسوف تسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة ويقدمها مدير عام مركز التراث الوطني المهندس بدر الحمدان، ويعقب عليها عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن الفاضل، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة بسمة التويجري، وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتورة حنان الأحمدي.

وفي الندوة الخامسة التي ستعقد بتاريخ 2 سبتمبر 2020م عن دراسة المشاكل البيئية وأثرها في التنمية ويقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل ويعقب عليها كل من رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، ومبارك السلامة مستشار جيولوجي، وسيدير الندوة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الرويس.

وفيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكر (T20) فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بأربع أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والأمن الغذائي وستعقد الندوة الأولي المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة يوم الأربعاء 19 / 8 / 2020م وستدير الندوة مدير عام الاستراتيجية الصحية في المجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد الغيث، وسيتحدث في الندوة أستاذة الإدارة الصحية وعضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومؤسس ورئيس قسم الابتكار والتكامل المؤسسي أحمد العمري، وعضو هيئة التدريس بجامعة هونغ كونغ حسين ريكا، وجونتى رولاند الخبير في النظام الصحي.