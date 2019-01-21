لتعزيز التنمية المستدامة.. "البيئة" تطلق منتدى المياه السعودي

"السبيعي": يعدّ فرصة للاستفادة من خلاصة الخبرات المحلية والعالمية

تطلق منظومة البيئة والمياه والزراعة، منتدى المياه السعودي (2019)، في الفترة من 17 - 19 مارس 2019م، في الرياض - البوابة الاقتصادية، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.



وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور فيصل السبيعي: هذا المنتدى يأتي تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، ليلقي الضوء على الجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية لقطاع المياه بالمملكة بما يشتمل عليه من تحلية المياه والتوزيع والاستثمار والسياسات والتشريعات، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه.



وأضاف: يهدف المنتدى إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه وتبادل وتوطين الخبرات لتحقيق استدامة المياه والتنمية، وجذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، وزيادة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، إضافة إلى تحقيق التكامل في القطاع.



وأردف: يعد المنتدى فرصة مهمة للاستفادة من خلاصة الخبرات المحلية والعالمية في قطاع المياه، والاطلاع على الممارسات الناجحة في الوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع وتطوير مشاريع المياه التي تتوافق مع احتياجات المملكة.



وتابع: يوفر المنتدى منصةً لالتقاء قادة قطاع المياه والخبراء المحليين والدوليين والمطورين والمستثمرين والعلماء والباحثين في قطاع المياه، مع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الماء والكهرباء، والمؤسسة العامة للري، إضافة إلى شركاء من خارج قطاع المياه محليًّا ودوليًّا".



وقال "السبيعي": المنتدى يعرض فرصاً استثمارية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة في تطويره بالمملكة.



وأضاف: يتضمن برنامج المنتدى جلسة وزارية تناقش الدروس المستفادة للحكومات في التغلب على التحديات المائية، إضافة إلى حلقتي نقاش تتناول الأولى التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، وتتحدث الثانية عن المجتمع والمياه.



وأردف: يتضمن برنامج المنتدى عقد سبع جلسات رئيسة، هي: "الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 واستدامة قطاع المياه، والسياسات والتشريعات ودورها في المحافظة على استدامة المياه، والمحتوى المحلي وتوطين تقنية المياه، وتقنيات واستخدامات المياه المجددة، وخبرات وتجارب دولية في استدامة المياه، ونظم وتقنيات سلسلة الإمداد والتوزيع، وابتكارات واعدة لاستدامة قطاع المياه".



وتابع: البرنامج يتضمن تنظيم أربع ورش عمل متخصصة يشارك فيها عدد من الأكاديميين والخبراء الدوليين المتميزين المختصين في قطاع المياه، تتمثل في "إدارة مشاريع المياه، وأحدث التصاميم والتشغيل لمحطات التحلية بالأغشية، والاستخدام الأمثل للمياه، والشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية (المياه والصرف الصحي)".



ودعا "السبيعي" المختصين والمهتمين إلى المشاركة في المنتدى، وزيارة الموقع الإلكتروني التالي www.swforum.sa، للاطلاع على التفاصيل كافة.