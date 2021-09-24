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في جولة (هي لنا دار) من دوري المحترفين

"الاتحاد" يسعى للقبض على الصدارة عبر بوابة "التعاون" .. والإثارة تتجدد في "ديربي الجنوب"

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تستأنف، اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة "هي لنا دار" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، حيث تُقام مباراتان.



أبها - ضمك

"ديربي الجنوب" يجمع أبها وشقيقه ضمك، في تمام الساعة السابعة إلا الثلث على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.



يدخل أبها المباراة وفي جعبته 4 نقاط فيما يملك ضمك 8 نقاط.



الاتحاد - التعاون

تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك 12 نقطة في المركز الأول فيما يملك التعاون نقطتين فقط.



ويساند الاتحاد أكثر من 35 ألف مشجع، من خلال التذاكر التي تم بيعها حتى الآن.