"صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي

تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.
وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".
أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة
تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.
وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".