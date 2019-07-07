"صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي

أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة

تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.

وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".