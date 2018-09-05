"الحبوب": 30 نوفمبر آخر موعد لاستقبال طلبات تأهيل برنامج تخصيص المطاحن

الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع المحتملة بعد الانتهاء من تأهيل المستثمرين

إلحاقاً للبيان الإعلامي الصادر في يوم الخميس 14 شوال 1439هـ الموافق 28 يونيو 2018م بشأن إطلاق عملية تأهيل المستثمرين والتي تسبق عملية البيع المحتملة لشركات مطاحن الدقيق لمستثمري القطاع الخاص ، تعلن المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، بأنه تم وفقاً لوثيقة طلب التأهيل تحديد تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم الجمعة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018م كآخر موعد لاستقبال طلبات تأهيل المستثمرين و تحديد تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم الخميس 7 ربيع الأول 1440هـ الموافق 15 نوفمبر 2018م كآخر موعد لاستقبال استفسارات المستثمرين فيما يتعلق بمرحلة تأهيل المستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل بعد الإنتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين، حيث ستنحصر المشاركة في هذه المرحلة على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل وفقاً لوثيقة طلب التأهيل.