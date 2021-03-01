أمير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي"

ثمَّن دعم القيادة الرشيدة لكل قطاعات الدولة لتأدية دورها في خدمة المواطن والمقيم

دشن أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس الاثنين- عبر الاتصال المرئي- فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي"، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء محمد بن عبدالرحيم العاصمي، وعددٍ من قيادات الدفاع المدني بالمنطقة.

وقال أمير المنطقة في بداية انطلاق التدشين: "بسم الله وعلى بركة الله نعلن تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام ٢٠٢١ تحت عنوان "يدٌ تبني ويدٌ تحمي" متمنين لرجال الدفاع المدني كل التوفيق، ومشيدين بجهودهم الميدانية، رافعين الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما لكل قطاعات الدولة لتأدية دورها في خدمة المواطن والمقيم".

وتضمن حفل التدشين الإعلان عن الفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للدفاع المدني حيث سيتم تقديم عددٍ من الورش والمحاضرات التخصصية في مجال السلامة، ومحاضرات عن السلامة مقدمة للجهات التعليمية والأكاديمية (الجامعات - المدارس الأهلية - المستشفيات..الخ)، كما تتضمن الفعاليات توزيع المحتوى التوعوي على الجهات الحكومية والأهلية لعرضها على منسوبيها ومن خلال الشاشات واللوحات بالطرق والميادين العامة، كما سيتم الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية والأهلية والشاشات في عرض المحتوى التوعوي، بالإضافة إلى تنسيق مديرية الدفاع المدني بالمنطقة مع فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للاستفادة من نشر التوعية الوقائية في خطب الجمعة والشاشات الموجودة بالمساجد لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى جميع شرائح المجتمع.

يُذكر أن اليوم العالمي للدفاع المدني، هو يوم عالمي تحتفل به جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية بهذا اليوم تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم في 1 مارس من كل عام.