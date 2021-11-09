وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

على رأس وفد رفيع المستوى

‬أفادت مصادر إعلامية بوصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق على متنها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام 2011، طبقاً لصحيفة "الوطن" السورية.

وأفادت مصادر في وقت سابق اليوم الثلاثاء "بوصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفداً رفيع المستوى".

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09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 04:40 PM

على رأس وفد رفيع المستوى

وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‬أفادت مصادر إعلامية بوصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق على متنها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام 2011، طبقاً لصحيفة "الوطن" السورية.

وأفادت مصادر في وقت سابق اليوم الثلاثاء "بوصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفداً رفيع المستوى".

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