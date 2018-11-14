أمطار على المدينة و"المدني" يدعو إلى الحذر .. و"الصحة" ترفع جاهزيتها

دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات والبقاء في المناطق الآمنة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، فيما وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، برفع درجة الجاهزية، إلى التعامل مع الأمطار التي تشهدها المنطقة، وذلك بناءً على التحذيرات الواردة من ‎هيئة الأرصاد، كما تمّ التأكيد على فرق الطوارئ والنقل الإسعافي وفرق الصيانة لتكون على أهبة الاستعداد حرصاً على سلامة المرضى والمنسوبين.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ قائلاً: تشير تقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى استمرار الحالة الجوية حتى يوم غد الخميس على منطقة المدينة المنوّرة؛ داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأضاف: على جميع المواطنين والمقيمين، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والابتعاد عن المجسمات الجمالية والأجسام المتحركة وواجهات المباني الكلادينج عند هبوب الرياح وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر.