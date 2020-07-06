القنفذة.. أهالي قرى "وادي اقس" يعانون من ضعف الاتصالات والإنترنت

أكدوا أنهم لم يتمكنوا من أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية في ظل كورونا

شكا أهالي قرى وادي اقس شمال القنفذة التابعة لمركز سبت الجارة من استمرار ضعف شبكة الاتصال والإنترنت، وتجاهل الجهات المعنية لمعاناتهم.

وأكد الأهالي لـ"سبق" على تكرار رفع بلاغاتهم لشركة STC إلا أن معاناتهم ما زالت مستمرة رغم أن مطلبهم هو سرعة إصلاح البرج الذي يغذي القرية ويحمل الرقم ZMC267 وترقيته للـ4g.

وقالوا إنه في ظل جائحة كورونا لن يتمكنوا من تنفيذ الخدمات والمعاملات الإلكترونية التي أصبح الجميع يعتمد عليها لإنهاء خدماته اليومية التي جعلت الدوائر الحكومية تفعل الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتعامل عن بعد.