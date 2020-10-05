الطائف تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة واحدة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 10915 حالة والوفيات 207

بلغَ إجمالي حالات الوفاة من بين المصابين بفيروس كورونا في الطائف 207 وفاه منذُ بدء الجائحة، بعدما سُجلت حالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتم رصد 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات حتى الآن 10915 إصابة، كما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 10570 بعد تسجيل 4 حالات تعافٍ جديدة.

ولا زال يتلقى الرعاية الطبية من المُصابين بالفيروس 138 حالة، باعتبارها حالات نشطة.



