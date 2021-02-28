متحدث "الصحة" عن وضع كورونا: المنحنيات تشهد تذبذبًا.. وأعطينا 780 ألف جرعة لقاح

قال: الالتزام بالإجراءات أمر مهم جداً.. الجرعة الثانية لا بد أن تكون من نفس نوع الاولى

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إنه "لا تزال مسألة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية منا جميعًا أمرًا مهمًا جدًا في هذه المراحل".



وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المنحنيات تشهد تذبذبًا، ونتمنى أن تسير في الاتجاهات الإيجابية وهذا الأمر مرتبط باستمرار تقيدنا والتزامنا.



وجدد" العبد العالي" الدعوة للتسجيل في أخذ اللقاحات، مؤكداً أنها آمنة وفعالة، كاشفاً أن عدد الجرعات المعطاة حتى الآن بلغ أكثر من 780 ألفاً.

وقال متحدث "الصحة": الجرعة الثانية من اللقاح يجب أن تكون من نفس نوع الجرعة الأولى.