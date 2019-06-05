مهد الذهب.. مقتل شخص بطلق ناري في مركز السويرقية

الشرطة تطيح بالمتهم وتبدأ تحقيقاتها وسط إجراءات مشددة

تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).

وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.

15

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440 08:46 PM

الشرطة تطيح بالمتهم وتبدأ تحقيقاتها وسط إجراءات مشددة

مهد الذهب.. مقتل شخص بطلق ناري في مركز السويرقية

فهد الغبيوي

المهد

2 5,715

تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).

وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019