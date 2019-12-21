النصر يتغنى بجائزة "اللعب النظيف" في المونديال

تغنى نادي النصر بمشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000 التي كانت في النسخة الأولى للبطولة.

وكتب حساب النادي اليوم: "تزامنًا مع اقتراب نهائي‫ كأس العالم للأندية، نستذكر جميعًا مَن أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومَن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومَن شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف".‫

وكان النصر قد شارك في البطولة، ولعب أمام فريق ريال مدريد، وخسر 1-3، ثم كسب الرجاء المغربي 4-3 قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام كورنثيانز البرازيلي 0-2.

النصر كأس العالم للأندية

15

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441 11:02 PM

النصر يتغنى بجائزة "اللعب النظيف" في المونديال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

18 4,924

تغنى نادي النصر بمشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000 التي كانت في النسخة الأولى للبطولة.

وكتب حساب النادي اليوم: "تزامنًا مع اقتراب نهائي‫ كأس العالم للأندية، نستذكر جميعًا مَن أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومَن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومَن شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف".‫

وكان النصر قد شارك في البطولة، ولعب أمام فريق ريال مدريد، وخسر 1-3، ثم كسب الرجاء المغربي 4-3 قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام كورنثيانز البرازيلي 0-2.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

النصر كأس العالم للأندية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019