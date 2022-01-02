"كاريكاتير الجيزاني".. تطبيق "تأكد" أهم خطوة قبل شراء الثلاجة

تزامناً مع حملة "النظرة ماتكفي" التي أطلقتها حملة ترشيد استهلاك الطاقة

كانت آخر جملة نطقها الزوج لزوجته وهي خارجة من المنزل لشراء ثلاجة "حملتي تطبيق تأكد؟"، في رسالة توعوية جسدها كاريكاتير الرسام الساخر ممدوح الجيزاني تزامناً مع حملة "النظرة ما تكفي" التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى".

تضمنت بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" معلومات تتيح للمستهلك والبائع قراءة الملصق وفهم مكونات المنتج قبل شرائه، وذلك بمساعدة تطبيق "تأكد"، حيث باتت المسؤولية أكبر فـ"النظرة ماتكفي".

والتطبيق قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامي ( IOS ) أو( ANDROID )، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي (علامة الجودة و الأجهزة الكهربائية و المركبات والإطارات و الإنارة و ترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة .





والمعلومات المدونة هي: أيقونة المنتج، مستويات كفاءة الطاقة، معلومات المنتج الفنية، رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، النص القانوني، شعار الهيئة، نوع المنتج، مؤشر مستوى الكفاءة، معلومات الطراز، رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.