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الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة

السلطات الأمنية تباشر حالة قتل بـ"ترقش محايل"

تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل.

ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.