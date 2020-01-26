السلطات الأمنية تباشر حالة قتل بـ"ترقش محايل"

الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة

تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل.

ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

محايل عسير قرية ترقش السلطات الأمنية تباشر حالة قتل

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26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 11:52 PM

الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة

السلطات الأمنية تباشر حالة قتل بـ"ترقش محايل"

محمد طيران

محايل عسير

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تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل.

ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

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محايل عسير قرية ترقش السلطات الأمنية تباشر حالة قتل

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