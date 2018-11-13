مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بأبها

أدى انقلاب دراجة دراجة نارية فوق جسر مجمع عسير مول على امتداد طريق أبها - خميس مشيط، وفاة شخص وإصابة آخر .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري قائلاً: إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً اليوم عن حادث انقلاب دراجة نارية عند الساعة ٧:٥٣ صباحاً على طريق أبها الخميس فوق جسر مجمع عسير مول نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة.

وأضاف الشهري أن فرقتين إسعافيتين باشرتا الحادث وتم نقل الإصابة لمستشفى الخميس المدني.