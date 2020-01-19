وزراء ومسؤولو شركات دوليون يتحدثون بمنتدى الخطوط الحديدية 2020

برعاية من خادم الحرمين الشريفين

تسابق الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، بالتعاون مع وزارة النقل، الزمن للإعداد لمنتدى الخطوط الحديدية 2020، الذي يحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين واهتمام وزراء وقادة وشخصيات مؤثرة في صناعة النقل من مختلف دول العالم، في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية ونهضة اقتصادية بمختلف المجالات، من أهمها قطاع النقل الذي يحقق أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

ويسعى المنتدى - الذي يعقد يومي 28-29 يناير في فندق الريتز كارلتون الرياض – إلى عرض آخر ما توصلت له صناعة الخطوط الحديدية والنقل، مع توسيع آفاق التعاون بين الشركات العالمية ذات العلاقة، وتوظيف الإمكانات مع متطلبات التطور والنمو في قطاع النقل عبر الخطوط الحديدية، وإعداد برامج وطنية معاصرة لتنمية وتطوير تلك الصناعة.

كما يهدف المنتدى، إلى تسليط الضوء على تطور ونمو قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، وجذب استثمارات رائدة مع شراكات محلية وعالمية؛ لإبراز دور المملكة كمركز رئيسي لخدمات النقل بالمنطقة، ووضع قطاع الخطوط الحديدية في المملكة على الخارطة العالمية، من خلال استقطاب روّاد قطاع النقل والمواصلات، وإيجاد منصة دولية لتقديم نتائج تتنوع بين المفاهيم الجديدة وتبادل التجارب الناجحة، وطرح الأفكار المميزة والتعرف على التقنيات الحديثة بقطاع الخطوط الحديدية والالتقاء مع الشخصيات المؤثرة فيه.

وأوضح المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق في "سار" عمار بن أحمد النهدي، أن المنتدى سيشهد في اليوم الأول، جلسة نقاش بعنوان "نحو 2030"، يشارك فيها وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، مع مجموعة من وزراء النقل حول العالم، يليها مشاركة رؤساء تنفيذيين من أبرز الشركات العالمية في جلسة أخرى.

ويتضمن اليوم الثاني أيضاً ثلاثة عروض تقديمية، يختص الأول منها بالسلامة والأمن في السكك الحديدية، كما ستشهد جلسات النقاش التباحث حول مسارات التجارة العالمية لتوسيع الأعمال، وتطوير البنى التحتية، والأنشطة التوسعية بالأسواق المحلية، وتزايد الضغوط الديموغرافية والتوسع الحضري.

كما يتضمن عروضاً حول تنظيم التنمية المستقبلية والاستثمار في مشاريع الخطوط الحديدية والنقل والخدمات اللوجستية، والميزة التنافسية، والمزايا اللوجستية للخطوط الحديدية، وسلسلة التوريد المتعدد الوسائط، ومستقبل الخطوط الحديدية، ونظام "الهايبرلوب" والابتكار التكنولوجي وتقنيات عمليات الخطوط الحديدية، والخطوط الحديدية الذكية، وتحسين تجربة العملاء، والمحفظة الرقمية الآمنة، والحوكمة والاستثمار.

وأعرب "النهدي"، عن شكره لمجموعة الشركاء الذين قاموا برعاية الحدث، ومنهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والاتحاد للقطارات، وشركة سابك، وشركة البحري، والهيئة العامة للنقل وغيرهم.