الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية

3 عناصر نسائية "الوزيرات رنا الفارس وغدير أسيري ومريم العقيل"

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.

وكان أمير دولة الكويت قد أصدر في 19 نوفمبر المنصرم، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة؛ حيث قدّمت أسماؤهم لأمير الكويت، وهم كل من: أحمد منصور الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما ضمت الحكومة الجديدة: خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرًا للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرًا للصحة، والمستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيرًا للعدل وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيرًا للنفط وزيرًا للكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرًا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.

وعُين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرًا للأشغال العامة وزير دولة لشؤون الإسكان، والدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيرًا للتربية وزيرًا للتعليم العالي؛ فيما عُيّنت الدكتورة غدير محمد محمود أسيري وزيرًا للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.