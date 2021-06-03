هل يسمح للزائرين بالحصول على لقاح كورونا؟.. هنا الإجابة

من استفسارات المغردين

أجاب حساب تطبيق "توكلنا" على استفسار أحد المغردين حول إمكانية حصول الزائرين للمملكة على لقاح كورونا أثناء زيارتهم، ومدى إمكانية ذلك.

وأشار حساب التطبيق على "تويتر" في معرض رده على الاستفسار إلى أن اللقاح متاح للمواطنين والمقيمين فقط في الوقت الراهن.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن إعطاء أكثر من (14,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

يُذكر أن المملكة توفر لقاحات كورونا بصورة مجانية للمواطنين والمقيمين على أراضيها دون تفرقة، وكانت السعودية قد أطلقت حملة "خذ الخطوة" لحجز المواعيد وتنظيم عملية التلقيح وإتاحته للجميع؛ وذلك عبر التسجيل بتطبيق "صحتي".